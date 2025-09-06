Un acertante se lleva más de 40.000 euros en Cáceres en el sorteo de la Bonoloto de este sábado
La recaudación ha ascendido a 2.185.791,50 euros
R. H.
Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:38
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 6 de septiembre, ha estado formada por los números 22, 39, 13, 07, 12 y 44.
El número complementario es el 27 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.185.791,50 euros.
De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de Sestao (Bizkaia), situada en 25 de diciembre, 2; en la nº 11 de Cáceres, situada en C.C. Ruta de la Plata, Londres, 1 L-19; y en el Despacho Receptor nº 79415 de Albaida (Valencia), situado en Avenida de la Feria, 1. Cada uno se lleva 43.014,81 euros.
