Un acertante se lleva más de 380.000 euros en Extremadura con el sorteo de la Bonoloto de este viernes
El boleto acertante de Primera Categoría se ha sido validado en el Despacho Receptor nº 7.445 de Siruela
R. H.
Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:02
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 5 de septiembre, ha estado formada por los números 19, 02, 16, 24, 01 y 10.
El número complementario es el 18 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.383.273 euros.
De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 7.445 de Siruela (Badajoz), situado en Nuestra Señora de la Antigua, 5. Se lleva 386.027,87 euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Puçol (Valencia), situada en Avenida Valencia, 7. Se lleva 140.373,77 euros.
