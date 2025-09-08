HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 8 de septiembre, en Extremadura?
Un acertante se lleva más de 130.000 euros en el sorteo de la Bonoloto de este lunes

La recaudación del sorteo ascendió a 2.156.279 euros

R. H.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 22:26

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 8 de septiembre, ha estado formada por los números 41, 01, 29, 21, 44 y 16.

El número complementario es el 36 y el reintegro, el 9. La recaudación del sorteo ascendió a 2.156.279 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.300.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 41.180 de Baeza (Jaén), situado en Teniente General Gabella, 68. Se lleva 139.348,31 euros.

