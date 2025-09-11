HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 11 de septiembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Un acertante gana más de 130.000 euros en el sorteo Bonoloto de este jueves

La recaudación ha ascendido a 2.160.076 euros

R. H.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:20

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 11 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 4, 11, 16, 27, 30 y 36. El número complementario es el 34 y el reintegro, el 0.

La recaudación ha ascendido a 2.160.076 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante premiado con 134.208,44 euros que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 03.450 de Altea (Alicante), situado en Avda. del Puerto,4.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las rutas de transporte escolar en Extremadura que podrían verse afectadas
  2. 2

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  3. 3 Heridas graves una niña y una joven en la colisión de un coche y una moto en Badajoz
  4. 4 Nueve niños heridos al desplomarse una plataforma en una celebración de cumpleaños en Plasencia
  5. 5

    Piden la puesta en libertad de uno de los menores implicados en el asesinato de su cuidadora en Badajoz
  6. 6

    «¿Dejamos de trabajar para llevar a nuestros hijos a clase?»
  7. 7 La Junta plantea clases telemáticas tras no poder garantizar el transporte escolar
  8. 8 El colegio Luis Vives de Badajoz recibe a los niños como si fueran exploradores
  9. 9 Un copa, tres vinos, dos tapas y bombones por 10 euros y por una buena causa
  10. 10 «Queremos que nos arreglen Virgen de la Montaña, no entramos en cómo se haga»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un acertante gana más de 130.000 euros en el sorteo Bonoloto de este jueves

Un acertante gana más de 130.000 euros en el sorteo Bonoloto de este jueves