Un acertante gana más de 130.000 euros en el sorteo Bonoloto de este jueves

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 11 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 4, 11, 16, 27, 30 y 36. El número complementario es el 34 y el reintegro, el 0.

La recaudación ha ascendido a 2.160.076 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante premiado con 134.208,44 euros que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 03.450 de Altea (Alicante), situado en Avda. del Puerto,4.

