Un acertante de la Bonoloto de este viernes se lleva 116.000 euros

R. H. Sábado, 16 de agosto 2025, 10:33

El sorteo de la Bonoloto de este viernes ha arrojado un acertante de segunda categoría en Cádiz. El afortunado jugador se lleva 116.000 euros. El boleto fue validado en la Administración de Loterías nº 13 de la capital gaditana, situada en el número 8 de la calle Acacias.

Al no haber acertantes de primera categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el bote para el siguiente sorteo. Rondará el millón de euros.

Los resultados de la Bonoloto de hoy viernes 15 de agosto de 2025 son los siguientes: los números de la combinación ganadora del sorteo han sido el 02, 14, 18, 26, 36 y 48. El complementario ha sido el número 03 y el reintegro el 8.

La recaudación del sorteo ascendió a 1.852.534,50 euros.