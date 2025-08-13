La Bonoloto de este miércoles entrega un premio de casi 2,5 millones de euros

El boleto de la Bonoloto ganador del premio millonario se selló en este punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado.

Miércoles, 13 de agosto 2025

El sorteo de la Bonoloto de este miércoles 13 de agosto de 2025 ha entregado su bote de casi 2,5 millones de euros. En concreto, el premio millonario de primera categoría asciende a 2.444.787,44 euros y es para una persona que selló su boleto en Santa Coloma de Gramenet, en la provincia de Barcelona.

La jornada de hoy ha arrojado, además, cuatro acertantes de segunda categoría en Santiago de Compostela, Getafe, Mazarrón (Murcia) y Hellín (Albacete). Cada uno de ellos se embolsa 45.500 euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este miércoles está formada por los números de la combinación ganadora del sorteo han sido el 19, 26, 33, 34, 36 y 49. El complementario ha sido el número 21 y el reintegro el 3.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.905.146 euros a través de 5.810.292 apuestas.