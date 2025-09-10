Un acertante de la Bonoloto se lleva 1,9 millones de euros este miércoles
La recaudación ha ascendido a 2.938.581 euros
R. H.
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:12
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 10 de septiembre, ha estado formada por los números 2, 11, 24, 37, 39 y 45.
El número complementario es el 19 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.938.581 euros.
De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante premiado con 1.972.129,17 euros que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes premiados con 92.491,35 euros cada uno que han sido validados en el Despacho Receptor nº 23.450 de Altura (Castellón), situado en Plaza Mayor, 7 y en el nº 54.235 de Santa Cruz (Murcia), situado en Mayor, 79.
