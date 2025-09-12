HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 12 de septiembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Un acertante gana 813.590,86 euros en el sorteo de la Bonoloto este viernes

La recaudación del sorteo ascendió a 2.566.022 euros

R. H.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:28

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 12 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 4, 12, 32, 34, 37 y 43. El número complementario es el 39 y el reintegro, el 6.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.566.022 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante premiado con 813.590,86 euros que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 68 de Sevilla, situada en Asunción, 33.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes premiados con 40.410,70 euros cada uno que han sido validados en la Administración de Loterías nº 236 de Madrid situada en Virgen de las Viñas, 16 (C.C. Santa Eugenia, L-8 Ext.); en la nº 2 de Fuenlabrada (Madrid), situada en Portugal, 36; en el Despacho Receptor nº 17.375 de Arrigorriaga (Bizkaia), situado en Paseo Urgoiti, s/n y en el nº 43.910 de Arguineguín (Las Palmas), situado en Luján Pérez, 2.

