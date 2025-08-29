HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tres acertantes de la Bonoloto se reparten más de 177.000 euros este viernes

La recaudación del sorteo ascendió a 2.837.268 euros

R. H.

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:05

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 29 de agosto de 2025, ha estado formada por los números 1, 9, 26, 27, 28 y 34. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 0.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.837.268 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.900.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes premiados con 59.274,04 euros cada uno y que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 21.200 de Cádiz, en la Administración de Loterías Nº 1 de Morón de la Frontera (Sevilla) y en la Nº 1 de Andorra (Teruel).

