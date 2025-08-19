Un acertante de la Bonoloto gana más de 163.000 euros este martes

R. H. Martes, 19 de agosto 2025, 22:02 | Actualizado 22:09h. Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 19 de agosto, ha estado formada por los números 07, 20, 22, 32, 46 y 48. El número complementario es el 21 y el reintegro, el 6.

La recaudación ha ascendido 2.599.341,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.500.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, validado en la Administración de Loterías Nº 247 de Madrid, ubicada en el número 64 de la calle Emilio Ferrari. Este afortunado se lleva 163.184,74 euros.

De tercera categoría (5 aciertos) existen 77 boletos acertantes, que recibirán 1.059,64 euros cada uno, mientras que de cuarta categoría (4 aciertos) hay 4.476 boletos acertantes, que recibirán 27,34 euros.