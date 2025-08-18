Un acertante de la Bonoloto gana más de 127.000 euros este lunes

R. H. Lunes, 18 de agosto 2025, 22:19 Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este lunes, 18 de agosto de 2025, ha correspondido a los números 03, 07, 08, 09, 10 y 26. El complementario ha caído en el número 39 mientras que el reintegro ha ido a parar al 0. Los premios están repartidos en 5 categorías diferentes.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.299.104,50 euros

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), situada en calle Del Rey, 22. Este afortunado se lleva 127.332,21 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) hay 145 boletos acertantes, premiados cada uno con 439,08 euros. Y de Cuarta Categoría (4 aciertos) existen 6.696 boletos sellados y cada uno de ellos premiado con 14,26 euros.