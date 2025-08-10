Un acertante de la Bonoloto gana más de 112.000 euros este domingo

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 10 de junio de 2025, ha estado formada por los números 2, 5, 15, 25, 28 y 43. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 6.

La recaudación del sorteo ascendió a 1.971.315,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.300.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de Girona, situada en Ultònia, 14-Bajos 5. El afortunado ha ganado un premio de 112.828,80 euros.

Por su parte, de Tercera Categoría (cinco aciertos) hay 79 boletos acertantes premiados con 714,11 euros, mientras que de Cuarta Categoría (cuatro aciertos) hay 4.986 boletos acertantes con un premio de 16,97 euros.