Ni abusos ni política: el Papa está dos horas con los obispos para hablar de los seminarios

Ni la pederastia eclesial ni tampoco la situación política en nuestro país, marcada por el nacimiento del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, salieron en la conversación de más de dos horas que mantuvieron este martes con el Papa Francisco en el Vaticano los miembros de la Conferencia Episcopal Española (CEE). La reunión estuvo en cambio centrada en la situación de los seminarios después de que fueran objeto de una inspección a principios de año ordenada por la Santa Sede. «No veníamos con el peligro que algunos temían de que nos iban a tirar de las orejas, sino que ha sido un diálogo cordial», señaló el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, presidente de la CEE y uno de los hombres de la máxima confianza de Francisco en nuestro país.

Aunque esta insólita convocatoria en Roma de todos los obispos españoles en activo se produjo poco después de la publicación del polémico informe del defensor del pueblo sobre la pederastia eclesial, en el encuentro con Francisco no salió esta espinosa cuestión. «No se ha tratado específicamente el tema de los abusos», aseguró Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid y presidente de la subcomisión episcopal para los seminarios. Lo que sí les subrayó Jorge Mario Bergoglio es la importancia de cuidar «toda la dimensión psicológica» de los futuros sacerdotes, de manera que lleguen al sacerdocio «personas maduras y libres, capaces de desarrollar una vida plena». En el encuentro también se afrontó la necesidad de continuar unificando los seminarios de las distintas diócesis, para responder así a la caída de vocaciones y mejorar la formación de los futuros sacerdotes.

Aunque no era seguro que fuera a estar presente el Pontífice debido a la inflamación pulmonar que sufre desde el pasado sábado -de hecho no acudirá este fin de semana a la cumbre del clima de Dubai- los prelados aseguraron haberle encontrado plenamente recuperado. «Si no llegamos a saber que había estado enfermo, ni nos enteramos», declaró Joseba Segura, obispo de Bilbao, mientras que Fernando Prado, titular de la diócesis de San Sebastián, relató por su parte que lo había visto «de maravilla». La cita de este martes, que estaba promovida por el dicasterio para el Clero, se prolongó en total durante alrededor de cinco horas, en las que dos de ellas estuvo presente el Papa. Sólo hay dos precedentes de los últimos años en los que episcopados de un país específico hayan sido convocados al Vaticano sin tratarse de una visita 'ad limina', las que habitualmente realizan los prelados a Roma cada cinco años. Tuvieron como protagonistas a los obispos de Irlanda y de Chile y en ambos casos las citas estuvieron motivadas por los abusos sexuales.