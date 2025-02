La abuela de los conductores sigue al volante a los 93 años «y sin poner la radio para no distraerme»

José Antonio Guerrero Madrid Martes, 7 de mayo 2024, 07:58 | Actualizado 09:11h. Comenta Compartir

Àngela Coromina Roca volverá a renovarse el carné de conducir el próximo julio, como hace religiosamente cada año. A la conocida como Yaya Angeleta, ponerse ... al volante de su pequeño Fiat 500 de color rojo le da la vida. A sus 93 podría ser la abuela de los conductores españoles. La entrañable yaya no se arruga: va con su utilitario al supermercado, se acerca a comprar el pan al pueblo de al lado y recoge a sus dos bisnietos en el instituto de Vic, a siete kilómetros de su casa, en Roda de Ter (Barcelona). «Me gusta muchísimo conducir. Como no me renueven el carné en julio, me compro una moto, pero no una 'kaguasaki' ¡eh!; una de esas con tres ruedas y una cestita en el manillar. ¡Lo tengo clarísimo!», exclama la simpática señora nacida cuando aún reinaba Alfonso XIII y el automóvil era un lujo inaccesible para la gran mayoría de la gente.

Angeleta es una conductora modélica, un ejemplo para callar algunas bocas que ven un riesgo en la conducción de los mayores. Va concentrada al cien por cien en la carretera, «no llevo ni la radio puesta para no distraerme», y ni se le ocurre coger el móvil. «Ya puede sonar y sonar, que yo a lo mío». Jamás pasa de 90, «salvo en alguna bajadita que llego a 120 porque si no los camiones me comen», y luce un expediente inmaculado de multas. La yaya (iaia en catalán, como figura en su Instagram 'iaiaangeleta', donde triunfa con 113.000 seguidores) se sacó el carné cuando cumplió medio siglo, «¡muy joven!», se ríe. Hasta entonces trabajaba como payesa en el campo y al mudarse al pueblo contratada en una fábrica textil se tuvo que apuntar a la autoescuela porque a su marido le daban pánico los coches «Mi abuelo no tuvo las agallas de sacarse el carné, así que se lo sacó ella», apunta Jordi, el único nieto de Angeleta, y quien le abrió la cuenta en Instagram, donde comparte sus anécdotas a bordo de su Fiat rojo. Lo estrenó hace ya 14 años, antes tuvo un Micra y un Renault 5 «fabuloso». 181.000 Conductores mayores de 80 años En España hay 181.171 hombres y mujeres mayores de 80 años con carné de conducir, según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT). Las estadísticas oficiales no recogen cuántos son mayores de 90 años. En su conjunto, los conductores mayores de 80 no llegan al 0,7% del total de personas con carné en España, que roza los 27,7 millones. 5 A partir de los 65 se renueva el carné cada lustro A partir de los 65, todos los carnés de coche o moto deben ser renovados cada 5 años (cada diez los menores de 65), pero Tráfico no estipula en qué momento un conductor deja de estar habilitado para conducir únicamente por la edad. Por lo tanto, es posible hacerlo con más de 90 años siempre que se cuente con las facultades necesarias y se superen los reconocimientos médicos, si bien el periodo de vigencia del permiso se puede ir acotando, así como 'el radio de acción'. La yaya Angeleta, por ejemplo, tiene que renovar su carné año a año y sólo puede conducir de día y en un radio de 20 kilómetros de su casa. La buena de Angeleta lleva más de 40 años manejando el coche cada día, pero ahora sólo lo hace en el entorno de Roda de Ter, nunca de noche «y respetando muchísimo las normas de tráfico», subraya Jordi, padre de los dos bisnietos a los que la yaya hace de choferesa. A Jordi la abuela le tiene frito cada vez que él 'osa' ponerse al volante. «Que no me arrime tanto a la acera, que mire por el retrovisor, que no corra... ¡Es peor ella de copiloto!». A prueba de curvas Angeleta goza de una salud de hierro y una cabeza a prueba de curvas. «Está como un roble. Solo toma media pastillita para la tensión», cuenta su nieto. Vive sola, hace todas las tareas del hogar y cocina para la familia. Jordi la convenció para abrir una cuenta de Instagram al comprobar que en la suya, cada vez que contaba alguna aventura de la yaya, lo petaba. Ahora Angeleta tiene robado el corazón de sus 'followers' con sus historias. La han entrevistado medios de México y de Argentina «y las teles nos llaman mucho, pero la yaya tiene 93 soles y no queremos agobiarla». Hace un par de años en una revisión a Angeleta le dijeron que no podía conducir más por la vista. Salió del centro y se fue directamente a operarse de cataratas. A los 15 días regresó. «A ver ahora», le soltó al médico con ese arrojo forjado en el campo. Le renovaron el carné 'ipso facto'.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión