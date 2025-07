Abú, de su viaje en patera a llenar de música y alegría las playas de España: «Lo hago por mi madre»

Irene Toribio Jueves, 24 de julio 2025, 14:00 Comenta Compartir

Quienes han pisado las playas de Málaga en verano seguramente lo han escuchado cantar. Conocido para muchos turistas y malagueños como 'Chapali' o 'El Camarón africano', Abú, vendedor ambulante senegalés, no solo vende, también emociona. Con su voz, su sonrisa y una historia de superación, conquista cada verano a miles de turistas, incluidos muchos extremeños que ya no conciben el verano sin él.

Trabaja más de diez horas al día, recorre las playas malagueñas cargado de peso y bajo un calor difícil de aguantar si no estás a remojo, pero Abú no pierde la sonrisa. «Me encanta trabajar», cuenta a HOY. «Durante el invierno trabajo en el campo o en la construcción, pero en verano vengo a vender a la playa y es lo que más me gusta, disfruto mucho, ver a la gente feliz me encanta», añade a este diario.

«Trabajo también casi 12 horas al día, más o menos, a veces más, depende del día», sigue contándonos, «y mis mercancías pesan mucho. A veces me pregunto cómo puedo aguantar tanto peso, pero bueno, el cuerpo se acostumbra a eso, ¿sabes? El cuerpo se puede acostumbrar a muchas cosas», asegura.

Vende en la playa, canta al sol y emociona a todos: así es Abú, un símbolo del verano en el sur de España

Todo lo hace por su familia. Abú llegó a nuestro país hace veinte años, en patera, y en busca de una vida mejor. «Con el dinero que gano, poco a poco, ayudo a mi madre. Mando dinero a mi familia», desvela. Este senegalés tiene diez hermanos, de los que su madre tuvo que hacerse cargo sola: «Mi padre falleció hace muchos años, y entonces mi madre sola ha aguantado todo con 10 niños. No es fácil. Por eso tengo que hacer todo lo posible para ayudar a mi madre. Y hago todo lo que puedo para ayudarla», nos cuenta, antes de deshacerse en halagos hacia su familia: «Una madre no tiene precio. Yo digo siempre que una madre merece todo el oro del mundo. Y a pesar de todo eso, no podemos pagar a nuestros padres y a nuestras madres», añade.

Hay días que Abú puede hacerse con 50, 70 u 80 euros, depende del día. «Hay días que algo menos, pero me hace muy feliz vender», señala. Y es que disfruta compartiendo su tiempo con los veraneantes: «La gente es tan amable... No tengo palabras para explicar todo. Me dan alegría y fuerza para trabajar», comienza diciendo al respecto.

No duda en cantar 'La Diva' de Melody o entonar su 'Chapali Chapala', y le basta para sacar sonrisas a todo el que lo escucha. «Es que hay que vivir feliz a pesar de los problemas. Porque la vida es muy corta y vivimos una vez. Y hay que disfrutarla a pesar de los problemas, porque todo el mundo tiene problemas. Hay que luchar para mejorar la situación. Hay que trabajar para ir siempre para adelante», apunta.

«Por eso me encanta reír, sonreír, ver reír a la gente, ver bailar a la gente. Esto me da mucha alegría, ver feliz a la gente. Por eso me encanta el verano, de verdad», nos dice emocionado. «Y ojalá que tengamos todos una larga vida con salud y mucha pasta. Salud es bueno, pero con dinero mejor», termina bromeando.

Abú no necesita escenario ni micrófono para brillar. Le basta con el sol, la arena y esa fuerza que le caracteriza. En cada paseo, cada canción y cada mirada amable, este senegalés no solo vende, también regala humanidad.

