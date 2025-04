Así fue la visita a la central de Almaraz de los diputados nacionales de PP, PSOE y Vox

Un grupo de 13 diputados nacionales de PP, PSOE y Vox han visitado esta semana la central nuclear de Almaraz. Cinco de ellos pertenecen a ... la ponencia de Relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear del Congreso de los Diputados.

Los otros ocho son los representantes en la Cámara Baja de las provincias de Cáceres y Badajoz por PP y PSOE, según se ha dado cuenta desde la planta almaraceña.

La delegación fue recibida en el Centro de Información por directivos de Iberdrola, Endesa y Naturgy, así como de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo. Allí mismo mantuvieron una reunión en la que se les informó de la situación actual del sector nuclear en España y del funcionamiento y características de la central.

A continuación visitaron el edificio de turbinas, la sala de control, el edificio de contención, el edificio de combustible y el Almacén Temporal Individualizado, entre otras áreas.

Una «infraestructura vital»

En el transcurso de esa visita se recordó que Almaraz es una «infraestructura vital que garantiza un servicio esencial como es la energía eléctrica al país, gracias al trabajo y compromiso de sus profesionales».

Asimismo se recordó que está situada «en los más altos niveles de excelencia de la industria nuclear», según la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), y que cuenta con un «riguroso sistema de control basado en evaluaciones externas y auditorias».

En los últimos diez años se han llevado a cabo inversiones de más de 400 millones de euros en la mejora, actualización y modernización de los equipos en cumplimiento de los «nuevos requisitos establecidos en la regulación».

Solicitud de moratoria

Hay que recordar que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a que acuerde de manera inmediata una moratoria del cierre de la central de Almaraz.

Además, exige que se especifique la cuantía económica que supondría para la comarca cacereña el fin de la actividad y el impacto en el sistema energético español. Lo anunció el coordinador de la Ponencia del Congreso de los Diputados encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, Guillermo Mariscal, que estuvo presente en la visita a la central.

«La Central Nuclear de Almaraz no se puede ni se debe cerrar porque pone en riesgo no solo la economía local, no solo el desarrollo social de esta región y de esta comarca, sino, además, la estabilidad del sistema eléctrico español», ha explicado.