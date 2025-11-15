HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MONTÁNCHEZ

VII Jornadas Micológicas en la Plaza de España

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

J. R. N. Ayer sábado tuvieron lugar las VII Jornadas Micológicas organizadas por el consistorio en la localidad cacereña de Montánchez. El lugar de reunión fue en la Plaza de España, donde se celebró una charla en el castañar a cargo del biólogo Fernando Durán, la clasificación y la exposición, así como la actuación musical de Ezequiel. En los bares de la poblacion montanchega se ofrecieron aperitivos elaborados con setas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta envía una alerta a los móviles por el temporal
  2. 2 Así es el fármaco que viene a revolucionar la diabetes que no se cura
  3. 3

    Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial
  4. 4 La borrasca Claudia deja este viernes en Extremadura más de 50 litros, rachas de más de 100 k/h y 85 incidencias
  5. 5 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  6. 6

    El PSOE propone a Luis Tirado como senador autonómico y lo retira una hora después
  7. 7

    La Diputación de Badajoz replantea la convocatoria de seis plazas directivas
  8. 8 Sanguijuelas del Guadiana en Badajoz, «¡qué vivan las salas, coño!»
  9. 9 La lluvia llena de cenizas una de las cascadas de la Garganta de Las Nogaledas
  10. 10 Así puedes liberar espacio en WhatsApp con la nueva actualización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy VII Jornadas Micológicas en la Plaza de España