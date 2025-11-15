VII Jornadas Micológicas en la Plaza de España

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

J. R. N. Ayer sábado tuvieron lugar las VII Jornadas Micológicas organizadas por el consistorio en la localidad cacereña de Montánchez. El lugar de reunión fue en la Plaza de España, donde se celebró una charla en el castañar a cargo del biólogo Fernando Durán, la clasificación y la exposición, así como la actuación musical de Ezequiel. En los bares de la poblacion montanchega se ofrecieron aperitivos elaborados con setas.