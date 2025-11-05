Este viernes en Hoyos, taller sobre 'Menstruación sin dolor'
J. N. R.
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00
Dentro de las I Jornadas de la Mujer y Salud de Sierra de Gata 'Conocerse para cuidarse', se llevará a cabo el taller 'Menstruación ... sin dolor' este viernes en el Centro de Profesores y Recursos, de 17.00 a 18.30 horas, con 25 plazas. Estará impartido por Betty López, sexóloga especializada en educación sexual.
