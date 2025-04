Este viernes arranca en Torrejoncillo el XXXII Certamen de teatro amateur 'Raúl Moreno Molero'

M. M. Miércoles, 16 de octubre 2024, 08:11 Comenta Compartir

Este viernes 18 de octubre, el teatro será el gran protagonista en Torrejoncillo con el inicio del XXXII Certamen nacional de teatro amateur 'Raúl Moreno Molero'. Durante dos intensos fines de semana, seis compañías de teatro amateur de distintas regiones de España ofrecerán lo mejor de sus repertorios, llenando la Casa de Cultura de talento y emoción.

El jurado ha seleccionado cuidadosamente cinco obras de entre las 104 propuestas recibidas, con participación destacada de grupos de Extremadura, que competirán por llevarse el título al Mejor Montaje y otros premios en categorías como Mejor Dirección, Mejor Actor y Actriz Principal y Premio Especial del Público.

Comenzara el viernes 18 con la compañía alicantina Carasses Teatro y 'Ne Me Quite Pas', para continuar el sábado 19 con A Rivas el Telón, de Madrid, y 'El amor en tiempos de Lorc'. El domingo 20 el grupo leonés La Rue Teatro pondrá en escena 'Las Criadas'. El viernes 25 llega el turno de la compañía De La Burla Teatro y 'El enemigo del pueblo'; el sábado 26 Carpe Diem Teatro representará 'La habitación del niño', y el domingo 27, fuera de concurso, el grupo portugués invitado, Companhia do Chapitó, pondrá en escena de la obra 'Julio Cesar'

Los amantes del teatro podrán disfrutar de todas las funciones por tan solo 10 euros, con representaciones que comenzarán a las 20.30 horas, excepto la clausura, que tendrá lugar a las 20.00 horas el domingo 27 de octubre.

Además, la clausura incluirá una visita exclusiva al Dalmacia Museum, abierta para todos los actores y actrices participantes, seguida por la esperada entrega de premios. Los ganadores no solo se llevarán el reconocimiento del público, sino también 900 euros por su participación.

Organizado por el Ayuntamiento de Torrejoncillo y la Universidad Popular, este certamen cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres y Escenamateur, este evento se ha convertido en un referente para el teatro amateur en España, atrayendo talento y pasión por las artes escénicas a esta localidad extremeña.