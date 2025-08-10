Tres personas resultan intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono en la provincia de Cáceres Las víctimas son dos hombres y una mujer, todos ellos trasladados al Hospital de Coria

R.B.C. Domingo, 10 de agosto 2025, 08:02

Tres personas han resultado heridas este sábado, 9 de agosto, tras inhalar monóxido de carbono en una vivienda de la localidad cacereña de Holguera.

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha recibido una llamada minutos antes de las 00.00 horas en la que se alertaba de la intoxicación de tres personas en una vivienda ubicada en la calle Hernán Cortés de la mencionada localidad.

Los afectados son dos hombres, uno de 45 y otro de 46 años, y una mujer, de 45 años. De los tres, la más afectada ha sido la mujer que se encontraba «menos grave». El estado de los otros dos afectados es leve, según el informe del 112 Extremadura. Todos ellos han sido trasladados al Hospital de Coria.

Hasta el referido lugar, se han desplazado dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, una desde el punto de atención continuada de Torrejoncillo y otra de soporte vital básico desde Moraleja. También acudió al lugar una patrulla de la Guardia Civil de servicio y varias dotaciones de los bomberos del SEPEI de la Diputación de Cáceres desde el parque de Coria.

