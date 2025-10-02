Tres heridos en una colisión frontal entre dos vehículos en la N-110, cerca de Navaconcejo Por el momento se desconoce el alcance de las heridas de los implicados

Un accidente de tráfico ocurrido en la tarde de este jueves, 2 de octubre, ha provocado que al menos haya tres heridos en el punto kilométrico 378 de la N-110.

Según detalla en un parte el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, el siniestro vial ha consistido en un choque frontal cerca de la localidad cacereña de Navaconcejo.

El 112 recibió la llamada minutos antes de las 19.00 horas y movilizó hasta el lugar dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, una convencional y otra medicalizada, y un equipo médico del PAC de Cabezuela del Valle, además de agentes de la Guardia Civil de Tráfico del subsector de Cáceres y un equipo de guardia de mantenimiento de carreteras.

Por el momento se desconoce las edades ni el alcance de las heridas sufridas por los implicados en el accidente.

