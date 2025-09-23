Tres detenidos por robar más de 4.200 metros de cobre en la provincia de Cáceres

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Compañía de Plasencia, han detenido a tres personas por la supuesta comisión de delitos contra el patrimonio por la sustracción de más de 4.200 metros de cableado de cobre.

Según informa la Benemérita, este es el resultado de dos actuaciones distintas llevadas a cabo en el norte de la provincia cacereña.

La primera de las investigaciones se produjo durante la madrugada del día 12 de septiembre, cuando una patrulla del Puesto de Hervás que recorría la autovía A-66 fue sobrepasada por una furgoneta, la cual, aparentemente y tal y como observaron los agentes, transportaba una carga superior a la permitida para dicho vehículo.

Debido al peligro que presentaba por la inestabilidad que provocaría en la furgoneta, la patrulla le dio el alto en un lugar seguro, dentro del término municipal de Villar de Plasencia y fuera de la autovía, donde comprobaron la carga.

El Instituto Armado detalla que los dos ocupantes mostraron una actitud esquiva ante los requerimientos de los agentes, hecho que en su opinión aumentaba las sospechas acerca del peso y del material transportado.

Asimismo, al abrir la parte trasera hallaron una gran cantidad de cableado de cobre de gran grosor, que presentaba cortes irregulares. Junto al mismo encontraron una escalera, cizallas y alicates de corte, herramientas comúnmente utilizadas en la sustracción del metal, del cual, además, no podían acreditar su lícita procedencia.

Por este motivo, los agentes aprehendieron el cableado y lo trasladaron a dependencias oficiales para posteriormente efectuar un pesaje oficial.

La actuación se saldó con la detención de dos hombres, de 24 y 37 años, residentes ambos en la localidad de Córdoba, por la supuesta comisión de un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico al sustraer 2.000 kilogramos de cableado de cobre.

La segunda actuación es el fruto de una investigación desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de Plasencia, ante el robo de cableado telefónico en el término municipal de Tornavacas.

El pasado día 14, los agentes sorprendieron en un dispositivo nocturno a un individuo en el interior de una finca mientras cortaba cableado del tendido telefónico, quien, al ser requerido por los agentes, emprendió su huida entre la arboleda, sin éxito.

Al regresar con él al lugar de los hechos, la Guardia Civil descubrió útiles empleados para cometer el delito abandonados junto metal ya cortado y amontonado, con lo que procedieron a su intervención.

Además, en la inspección ocular, los investigadores comprobaron que faltaba más cableado del tendido que atraviesa esa misma finca, un total de 3.200 metros de cobre cortado. De esta forma, el varón de 74 años, residente en Barcelona, fue detenido como presunto autor del delito.