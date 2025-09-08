HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

'Sanluqueño', un astado con el número 59 y guarismo 1 de la ganadería 'Chamaco' J. R. N. G.

Trasladan al Hospital de Coria a un hombre corneado tras ser operado en Casas de Don Gómez

J. R. Negro Galán

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:19

Un hombre de Montehermoso fue corneado por un toro en el festejo taurino de las fiestas de Casas de Don Gómez este domingo y tuvo que ser intervenido en el quirófano móvil. Tras esta operación, el hombre fue trasladado hasta el Hospital Ciudad de Coria.

Casas de Don Gómez celebra sus fiestas de 'Los Ofertorios 2025' desde este pasado jueves 4 de septiembre y en la tarde de este domingo tenía lugar un festejo taurino con la lidia al estilo tradicional de un toro de la ganadería de 'Chamaco'. El suceso tuvo lugar en el festejo de la tarde, como ha confirmado el alcalde del municipio de Casas de Don Gómez, Juan Carlos Gómez Mateos.

El hombre recibió una cornada de 'Sanluqueño', un astado con el número 59 y guarismo 1.

El primer edil de la población casangomera ha explicado que el festejo taurino pudo continuar con normalidad puesto que la plaza contaba con un quirófano móvil con dos cirujanos y dos anestesistas.

Este festejo ha contado con el grupo de recortadores 'Nuevo Arte Extremeño'

Hoy lunes 8 de septiembre, Día de Extremadura, finalizará el programa de fiestas de 'Los Ofertorios 2025' a partir de las 19.00 horas con la lidia de tres vaquillas al estilo tradicional.

