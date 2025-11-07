HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Taller de oportunidades europeas, hoy y mañana en el Valle del Jerte

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

REDACCIÓN. Cáceres 2031 sigue extendiendo su programación por toda la región con una nueva cita en el Valle del Jerte, donde celebrará el taller 'Captación ... de fondos a través del programa Erasmus+', impartido por el experto belga Jo Claeys. La formación tendrá lugar en la Hospedería Valle del Jerte hoy de 17.30 a 20.30 horas y mañana de 11.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30 horas.

