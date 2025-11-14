Talayuela celebras jornadas sobre integración y minorías étnicas que homenajearán a José Moreno

La Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura (CAVEX) organizará mañana unas Jornadas Vecinales sobre Integración y Minorías Étnicas en el hotel Valles de Gredos ... en las que se homenajeará al fallecido ex-alcalde José Moreno.

Dicho encuentro tiene como objetivo «fomentar el diálogo, compartir experiencias y analizar los desafíos y logros en materia de convivencia intercultural en la región», según explica el colectivo.

Talayuela es el lugar elegido para esta celebración por ser un «referente de diversidad en la región». Buena parte de culpa la tiene quien fuera su alcalde durante 16 años, José Moreno, recientemente fallecido y razón por la que se le rendirá un homenaje.

Fue el máximo artífice, añaden, de que la Junta otorgara al pueblo de Talayuela la Medalla de Oro de Extremadura en 2004 en reconocimiento a su labor por la convivencia entre diferentes culturas.

El acto incluirá una mesa redonda que contará con la participación de distintas entidades relacionadas con la materia, como Infocivitano o la Asociación Medina Crece; Víctor Pulido y Manuel Rico, expertos en extranjería de la Policía Nacional de Almendralejo; el club local Parabellum, ECCA Social y Fapugex.

Todos aportarán su granito de arena para enriquecer un «sano debate».