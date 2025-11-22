‘Tajo Internacional’, una ruta a pie o en bici

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

J. R. N. Debido a las inclemencias meteorológicas que se pronosticaron para el pasado fin de semana, se pospuso la ruta senderista y cicloturista ‘Tajo Internacional’, que finalmente se desarrollará hoy. Contará con una ruta senderista de 10 kilómetros de nivel medio-bajo con salida a las 9.30 horas y con 50 plazas disponibles, además de una ruta cicloturista en carretera con salida también a las 9.30 horas con una distancia de 70 kilómetros / 1.000m+, ruta hispanolusa con 50 plazas disponibles.

Las dos salidas se llevarán a cabo desde el Conventual de San Benito del municipio alcantarino, y ambas disciplinas incluyen seguro, duchas, ambulancia y avituallamientos.