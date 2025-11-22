La segunda jornada contra la basuraleza se desarrollará hoy por la mañana

J. R. N. Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La segunda jornada contra la basuraleza, abierta para todas aquellas personas que quieran aportar su granito de arena al cuidado del medio ambiente, se desarrollará hoy, de 10.00 a 11.30 horas. El punto de salida estará en la entrada principal del colegio Virgen de la Vega, situado en el barrio de Las Eras. Caminarán por zonas naturales mientras retiran los residuos acumulados, ayudando a restaurar el entorno y protegiendo la flora y fauna local, y se aconseja llevar ropa cómoda, agua y muchas ganas de colaborar, donde cada gesto cuenta y la participación marca la diferencia.