HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MORALEJA

La segunda jornada contra la basuraleza se desarrollará hoy por la mañana

J. R. N.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La segunda jornada contra la basuraleza, abierta para todas aquellas personas que quieran aportar su granito de arena al cuidado del medio ambiente, se desarrollará hoy, de 10.00 a 11.30 horas. El punto de salida estará en la entrada principal del colegio Virgen de la Vega, situado en el barrio de Las Eras. Caminarán por zonas naturales mientras retiran los residuos acumulados, ayudando a restaurar el entorno y protegiendo la flora y fauna local, y se aconseja llevar ropa cómoda, agua y muchas ganas de colaborar, donde cada gesto cuenta y la participación marca la diferencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  4. 4 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  5. 5 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  6. 6

    Educación dice que reforzará la autoridad de los docentes ante el hostigamiento de alumnos y familias
  7. 7 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  8. 8 Ingresa en prisión tras robar el bolso con un fuerte tirón a una mujer en Badajoz
  9. 9 Herido un hombre de 73 años tras la colisión entre un turismo y una moto en Calamonte
  10. 10 Vox denuncia la oferta pública de empleo de la Junta de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La segunda jornada contra la basuraleza se desarrollará hoy por la mañana