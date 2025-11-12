Segunda edición del Concurso Gastronómico La Tortilla de la Encomiend@

J. R. N. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Tras el éxito del primer Concurso Gastronómico La Tortilla de la Encomiend@, celebrado en en marco de la pasada Feria Encomiend@, el Ayuntamiento organiza nuevamente este certamen gastronómico con el fin de consolidar esta cita culinaria como una tradición dentro de la Feria Encomiend@, que celebrará su décima edición del 12 al 14 de diciembre.

El presente concurso tiene por objeto incentivar la implicación activa de los habitantes y visitantes, mantener viva la esencia de nuestra Feria y poner en valor uno de los platos más emblemáticos de nuestra gastronomía, símbolo de tradición, creatividad y encuentro familiar. La tortilla de patatas, además de ser un elemento central de la cocina española, ofrece una excelente oportunidad para fomentar la participación ciudadana, el intercambio de recetas y el orgullo por nuestras raíces culinarias.

Con esta iniciativa, el Consistorio pretende premiar el talento y la originalidad de los participantes, al tiempo que promueve un espacio de encuentro, diversión y respeto por las costumbres locales.