Sale a licitación el servicio de sonido e iluminación para eventos de 2025-2026
Juan Ramón Negro
Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00
El Ayuntamiento de Coria, saca a licitación el servicio de sonido e iluminación para eventos durante el año 2025-2026, con un período de prestación ... del servicio entre el 18 de octubre de 2025 y el 30 de abril de 2026.
Las empresas interesadas podrán presentar sus solicitudes con toda la documentación hasta el próximo jueves 16 de octubre. Cabe destacar que, el Consistorio organiza diversos eventos deportivos y culturales a lo largo del año, que requieren la instalación de equipos de sonido, iluminación e imagen, así como de servicios aparejados a dichos eventos. Constituye el objeto del presente contrato, el servicio de equipos de sonido y pantalla de proyección, así como el servicio técnico para el montaje y control de dichos equipos y pantallas para aquellos eventos organizados por el ayuntamiento que lo necesiten.
Hay que tener presente, que esta Administración no dispone de los materiales o equipos necesarios para el desarrollo de los actos, ni del personal técnico cualificado que desempeñe funciones técnicas precisas para el montaje y control de dichos materiales.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión