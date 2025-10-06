Sale a licitación el servicio de sonido e iluminación para eventos de 2025-2026

El Ayuntamiento de Coria, saca a licitación el servicio de sonido e iluminación para eventos durante el año 2025-2026, con un período de prestación ... del servicio entre el 18 de octubre de 2025 y el 30 de abril de 2026.

Las empresas interesadas podrán presentar sus solicitudes con toda la documentación hasta el próximo jueves 16 de octubre. Cabe destacar que, el Consistorio organiza diversos eventos deportivos y culturales a lo largo del año, que requieren la instalación de equipos de sonido, iluminación e imagen, así como de servicios aparejados a dichos eventos. Constituye el objeto del presente contrato, el servicio de equipos de sonido y pantalla de proyección, así como el servicio técnico para el montaje y control de dichos equipos y pantallas para aquellos eventos organizados por el ayuntamiento que lo necesiten.

Hay que tener presente, que esta Administración no dispone de los materiales o equipos necesarios para el desarrollo de los actos, ni del personal técnico cualificado que desempeñe funciones técnicas precisas para el montaje y control de dichos materiales.