Ruta en bici y 'Oleicultor por un día', este domingo en Valencia de Alcántara

P. C. El Mes de la Reserva de la Biosfera Tajo Internacional continúa con su agenda de actividades, con dos eventos singulares este domingo que ... buscan «fusionar el deporte, la historia y la inmersión gastronómica como herramientas para el conocimiento del patrimonio de la Reserva».

A partir de las 10.00 horas, está convocada la Ruta MBT por La Campiña, que recorrerá los antiguos senderos que fueron empleados por contrabandistas en la frontera hispano-portuguesa.

En paralelo, se ofrece la experiencia 'Oleicultor por un día', una inmersión completa en la cultura del aceite de oliva virgen extra. «Los participantes se sumergirán en el milenario proceso de elaboración del 'oro líquido', comenzando con la recolección manual de aceitunas, un acto que subraya la tradición y el cuidado artesanal», indica el Ayuntamiento.