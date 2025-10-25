HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CARCABOSO

Ruta al atardecer por la Vía de la Plata

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

J. R. N. El V Circuito senderista ‘Mancomunidad en Marcha’ tiene en cada prueba su propio cartel con toda la información y los plazos de inscripción. Ademas, habrá premios para quienes rellenen su carnet senderista asistiendo a todas las pruebas. El calendario 2025 ofrece hoy la ruta al atardecer por la Vía de la Plata en Carcaboso, el 9 de noviembre le tocará a Montehermoso, el 23 de noviembre a Calzadilla, el 25 de enero a Guijo de Galisteo-Guijo de Coria, el 8 de febrero seguirá Monfrague, el 1 de marzo será la de ‘Los tres pueblos’ en El Batán, el 15 de marzo se realizará la de Huelaga, el 4 de abril se celebrará la ruta del espárrago en Valdeobispo y el 10 de mayo se cerrará con el Robledal de Aceituna. Más información: 634 407 452.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 54 años muere atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal
  2. 2 Un encapuchado asalta de madrugada la residencia universitaria Roso de Luna de Cáceres
  3. 3 Estas son las tres nuevas tiendas que abren en El Faro
  4. 4 Aviso en La Siberia por dos hombres «bien vestidos» que se hacen pasar por funcionarios
  5. 5

    Los conductores alertan de la presencia de caballos sueltos en la carretera de Olivenza
  6. 6

    Un aspirante a la plaza de Azagra: «Voy a recurrir»
  7. 7 Cinco afectados en un choque por alcance en la EX-104, cerca de Cabeza del Buey
  8. 8 Una paella valenciana a orillas del Guadiana
  9. 9

    Las nuevas viviendas protegidas de Mérida tendrán 80 metros cuadrados útiles y costarán 145.000 euros
  10. 10 Educación publica las listas extraordinarias con 4.000 inscritos en 23 especialidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ruta al atardecer por la Vía de la Plata