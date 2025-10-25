Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. R. N. El V Circuito senderista ‘Mancomunidad en Marcha’ tiene en cada prueba su propio cartel con toda la información y los plazos de inscripción. Ademas, habrá premios para quienes rellenen su carnet senderista asistiendo a todas las pruebas. El calendario 2025 ofrece hoy la ruta al atardecer por la Vía de la Plata en Carcaboso, el 9 de noviembre le tocará a Montehermoso, el 23 de noviembre a Calzadilla, el 25 de enero a Guijo de Galisteo-Guijo de Coria, el 8 de febrero seguirá Monfrague, el 1 de marzo será la de ‘Los tres pueblos’ en El Batán, el 15 de marzo se realizará la de Huelaga, el 4 de abril se celebrará la ruta del espárrago en Valdeobispo y el 10 de mayo se cerrará con el Robledal de Aceituna. Más información: 634 407 452.