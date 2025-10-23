HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

LAS HURDES

Reuniones para combatir la despoblación

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Comenta

J. R. N. El ayuntamiento de Pinofranqueado ha convocado varias reuniones con los vecinos y vercinas de sus alquerías para presentar un proyecto, subvencionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, contra la despoblación y mejora de los recursos disponibles para emprendedores y emprendedoras y nuevos pobladores. El calendario de reuniones incluyó encuentros el pasado lunes y martes. Con la celebración de todas estas reuniones, los vecinos y vecinas pudieron aportar ideas para el desarrollo de las alquerías, y próximamente comunicarán la convocatoria de la sesión en el municipio cacereño de Pinofranqueado.

