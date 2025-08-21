HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Rescatan a un hombre accidentado en una zona abrupta de Serradilla

Los hechos han tenido lugar durante la madrugada de este jueves

R. H.

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:19

La Guardia Civil y los bomberos de Plasencia han rescatado a un hombre accidentado en una zona abrupta del término municipal de Serradilla.

Los hechos han tenido lugar durante la madrugada de este jueves. A las 3:30 horas, la central operativa de la Guardia Civil de Cáceres recibió un aviso alertando del accidente de un vecino de avanzada edad en la localidad cacereña, que había salido de su domicilio alrededor de la medianoche.

Tras acudir en su busca y desplazarse por un sendero de más de un kilómetro en una zona intransitable para vehículos, fue localizado por los agentes en una zona abrupta de muy difícil acceso. Se había precipitado por un cortado.

La víctima se encontraba tendida en el suelo, consciente pero aquejado de intensos dolores que le impedían moverse por sus propios medios.

Ante la situación, se solicitó la intervención de un equipo de bomberos y de personal sanitario. Efectivos del Parque de Bomberos de Plasencia y personal sanitario de Serradilla se incorporaron al dispositivo.

Dadas las dificultades del terreno y el estado del herido, los sanitarios no pudieron realizar una valoración completa en el lugar, por lo que se determinó su traslado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

La evacuación del accidentado se llevó a cabo de manera conjunta por agentes de la Guardia Civil y bomberos, quienes trasladaron al herido en camilla durante un trayecto a pie por una zona abrupta hasta alcanzar un punto seguro donde pudo ser atendido y evacuado al centro hospitalario, informa la Benemérita en una nota.

