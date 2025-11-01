Renovada imagen del cementerio tras los arreglos

Vista de los nichos y uno de los espacios con zonas verdes.

Finalizaron las labores de adecentamiento del cementerio municipal de Aldeacentenera, en las que operarios municipales se han afanado durante los últimos días, de cara a que para la celebración del Día de Todos los Santos «luzca en las mejores condiciones durante estos días de recuerdo y homenaje».

Así se afirma desde el Ayuntamiento, dando cuenta de las tareas realizadas y que principalmente se han centrado en limpieza, pintura y mejora de las zonas verdes.

Estos trabajos, prosiguen, se suman al mantenimiento de las instalaciones que se realiza durante todo el año, «reafirmando el compromiso municipal con la conservación y el respeto de este espacio de memoria y recogimiento», concluyen.

Ampliación del gimnasio

Por otro lado, las mismas fuentes informan de la llegada de nuevos equipos al gimnasio municipal, que ya están a disposición de los usuarios.

Se trata de nueve bicicletas estáticas, que se han sumado ya a las tres existentes, «lo que nos permitirá ofrecer clases de spinning y continuar promoviendo la actividad física, la salud y el bienestar de nuestros vecinos», afirman.