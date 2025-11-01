HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Vista de los nichos y uno de los espacios con zonas verdes. A.A.
ALDEACENTENERA

Renovada imagen del cementerio tras los arreglos

Las labores de adecentamiento llevadas a cabo por el Ayuntamiento se han centrado en limpieza, pintura y mejora de las zonas verdes

Eloy García

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Finalizaron las labores de adecentamiento del cementerio municipal de Aldeacentenera, en las que operarios municipales se han afanado durante los últimos días, de cara a que para la celebración del Día de Todos los Santos «luzca en las mejores condiciones durante estos días de recuerdo y homenaje».

Así se afirma desde el Ayuntamiento, dando cuenta de las tareas realizadas y que principalmente se han centrado en limpieza, pintura y mejora de las zonas verdes.

Estos trabajos, prosiguen, se suman al mantenimiento de las instalaciones que se realiza durante todo el año, «reafirmando el compromiso municipal con la conservación y el respeto de este espacio de memoria y recogimiento», concluyen.

Ampliación del gimnasio

Por otro lado, las mismas fuentes informan de la llegada de nuevos equipos al gimnasio municipal, que ya están a disposición de los usuarios.

Se trata de nueve bicicletas estáticas, que se han sumado ya a las tres existentes, «lo que nos permitirá ofrecer clases de spinning y continuar promoviendo la actividad física, la salud y el bienestar de nuestros vecinos», afirman.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  2. 2

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  3. 3 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  4. 4 Maribel Vilaplana, en el hospital
  5. 5 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Cinco de las diez localidades más lluviosas de España este sábado son extremeñas
  8. 8 Despedida a RUCA
  9. 9 Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid
  10. 10

    Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Renovada imagen del cementerio tras los arreglos

Renovada imagen del cementerio tras los arreglos