HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CARRASCALEJO

La rejoneadora Ana Rita y el matador Rafael Cerro, en las fiestas de San Mateo

ELOY GARCÍA

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Más de una veintena de actos componen el programa de las fiestas de San Mateo en Carrascalejo, que tiene en los festejos taurinos una de sus principales citas. En esta ocasión, estarán protagonizados por la rejoneadora Ana Rita y el matador Rafael Cerro.

Será el día 20 e incluirá la intervención del grupo Forcados de Arronches-Portugal así como la lidia de vaquillas al estilo tradicional, ya cuando haya concluido el festejo.

Las fiestas patronales comenzarán el viernes con la puesta en escena de la obra 'El rastro del Quijote'. Ya el sábado, habrá una tirada al plato, actuación de Maladanza, Tu jara me suena y DJ Juanma Torralbo, mientras que el domingo llegará el folklore del grupo Virgen de los Remedios.

La próxima semana se sucederán, entre otros, una competición femenina de cartas, el petitorio de San Mateos, pregón a cargo de Eva Gila en representación de la peña Peñalgato, proclamación de reinas, miss y míster San Mateo 2025, espectáculos infantiles, para concluir el día 21 con misa, procesión, puja de andas, subasta de ofrendas, música y una cena popular.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos por intoxicación en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo
  2. 2 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  3. 3 Los secretos de la bandera de Extremadura: lo que pocos saben sobre ella
  4. 4 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  5. 5 Trasladan al Hospital de Coria a un hombre corneado tras ser operado en Casas de Don Gómez
  6. 6

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  7. 7 Nuevos cortes en la A-5 en Badajoz a la altura de El Faro por obras
  8. 8

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  9. 9 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  10. 10

    Fedea avisa de que el cierre de las dos unidades de Almaraz generará aumentos de las emisiones y de los costes de suministros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La rejoneadora Ana Rita y el matador Rafael Cerro, en las fiestas de San Mateo