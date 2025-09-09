La rejoneadora Ana Rita y el matador Rafael Cerro, en las fiestas de San Mateo

ELOY GARCÍA Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Más de una veintena de actos componen el programa de las fiestas de San Mateo en Carrascalejo, que tiene en los festejos taurinos una de sus principales citas. En esta ocasión, estarán protagonizados por la rejoneadora Ana Rita y el matador Rafael Cerro.

Será el día 20 e incluirá la intervención del grupo Forcados de Arronches-Portugal así como la lidia de vaquillas al estilo tradicional, ya cuando haya concluido el festejo.

Las fiestas patronales comenzarán el viernes con la puesta en escena de la obra 'El rastro del Quijote'. Ya el sábado, habrá una tirada al plato, actuación de Maladanza, Tu jara me suena y DJ Juanma Torralbo, mientras que el domingo llegará el folklore del grupo Virgen de los Remedios.

La próxima semana se sucederán, entre otros, una competición femenina de cartas, el petitorio de San Mateos, pregón a cargo de Eva Gila en representación de la peña Peñalgato, proclamación de reinas, miss y míster San Mateo 2025, espectáculos infantiles, para concluir el día 21 con misa, procesión, puja de andas, subasta de ofrendas, música y una cena popular.

