Regresan las marchas rosas contra el cáncer a Losar de la Vera

El final de las altas temperaturas ha facilitado la vuelta de las marchas rosas contra el cáncer, con numerosas convocatorias en la zona. Este es ... el caso de Losar de la Vera, que la celebró el miércoles con notable asistencia, coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer de Mama.

Tras completar un recorrido de dos kilómetros y medio, se dio lectura a un emotivo comunicado desde el balcón de la casa de la cultura, organizando también un mercadillo solidario «con el objetivo de dar visibilidad y concienciar sobre esta enfermedad».

Además, las participantes tuvieron la oportunidad de contemplar el mural que el artista local Kalster ha realizado en la misma casa de cultura, inspirado en la tradición folclórica y en su vínculo con la cultura popular.

Entre las poblaciones de la zona que ya han convocado sus propias marchas o actividades paralelas se encuentran Almaraz, Aldeacentenera, Peraleda de la Mata y Talayuela, (hoy), Belvís de Monroy y Carrascalejo (mañana), Castañar de Ibor (viernes) y Serrejón (sábado).