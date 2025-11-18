Recorrido inclusivo por la Garganta del Fraile
Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00
J. R. N. El Servicio de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad Riberos del Tajo organiza una ruta senderista inclusiva por la Garganta del Fraile, con un recorrido circular de 9 kilómetros. Se llevará a cabo el 14 de diciembre con salida desde la plaza de la Constitución a las 10.00 horas. La recogida de acreditaciones tendrá lugar de 9.00 a 9.45 horas. Al término de la ruta, se podrá disfrutar de la IX Ruta de la Tapa. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 10 de diciembre.