HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SERRADILLA

Recorrido inclusivo por la Garganta del Fraile

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

J. R. N. El Servicio de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad Riberos del Tajo organiza una ruta senderista inclusiva por la Garganta del Fraile, con un recorrido circular de 9 kilómetros. Se llevará a cabo el 14 de diciembre con salida desde la plaza de la Constitución a las 10.00 horas. La recogida de acreditaciones tendrá lugar de 9.00 a 9.45 horas. Al término de la ruta, se podrá disfrutar de la IX Ruta de la Tapa. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 10 de diciembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  3. 3 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  4. 4 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  5. 5

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  6. 6 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  7. 7 Una menor sufre un trauma craneal en un accidente deportivo en Badajoz
  8. 8

    Los dueños del Complejo Álvarez de Cáceres negocian su venta tras el cierre de Aralia
  9. 9

    Cirugía Vascular reabre las consultas en Cáceres seis años después del cierre
  10. 10

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Recorrido inclusivo por la Garganta del Fraile