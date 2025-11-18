Recorrido inclusivo por la Garganta del Fraile

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

J. R. N. El Servicio de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad Riberos del Tajo organiza una ruta senderista inclusiva por la Garganta del Fraile, con un recorrido circular de 9 kilómetros. Se llevará a cabo el 14 de diciembre con salida desde la plaza de la Constitución a las 10.00 horas. La recogida de acreditaciones tendrá lugar de 9.00 a 9.45 horas. Al término de la ruta, se podrá disfrutar de la IX Ruta de la Tapa. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 10 de diciembre.