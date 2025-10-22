HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CORIA

Puesta en escena de 'Pésame mucho'

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

J. R. N. La comedia 'Pésame, Pésame Mucho', dirigida por María Miranda García, será la protagonista del Certamen de Teatro No Profesional, el próximo viernes. La obra, que muestra como una velada en un tanatorio puede acabar en fiesta, se representará en la casa de cultura del municipio de Puebla de Argeme, a las 21.00 horas. El evento escénico, que comenzó el pasado viernes, contará con una representación semanal, hasta el 28 de noviembre, con excepción del 31 de octubre.

