SERRADILLA

La programación de Navidad comienza este sábado con luces y chocolate

J. R. N.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

La programación de Navidad comenzará este sábado con el encendido de luces con chocolate y churros desde las 19.00 horas en la plaza de la Constitución. El 8 de diciembre empezará el concurso de la decoración navideña, el día 14 habrá una ruta a la Garganta del Fraile, el día 17 los Reyes Magos visitarán el colegio, el 19 de diciembre se podrá disfrutar del Festival de Navidad del colegio, y del Festival de Villancicos de la Parroquia. El día 22 se celebrará la Nochevieja infantil, el día 28 habrá el Buzón Real y un espectáculo navideño infantil, y el 5 de enero llegará la Cabalgata de los Reyes.

