Este es el programa de la Otoñada del Valle del Jerte 2025

Lunes, 29 de septiembre 2025

El Valle del Jerte se prepara para dar la bienvenida al otoño. Como es habitual por estas fechas, avanza parte del programa de la Otoñada, con actividades que tendrán lugar desde mediados de octubre hasta mediados de diciembre en la comarca, formada por once pueblos: Barrado, Cabezuela del Valle, Cabrero, Casas del Castañar, El Torno, Jerte, Navaconcejo, Piornal, Rebollar, Tornavacas y Valdastillas.

Habrá propuestas culturas, gastronómicas y deportivas, representaciones, rutas, música y exposiciones, además de clásicos como la Fiesta de la Caída de la Hoja, Toñá Piornalega, la matanza tradicional, la Boda Torniega y la Dulce Otoñada. El programa completo se presentará el próximo 27 de octubre.

Estas son las actividades más destacadas del avance de la programación:

Cabrero 19 y 20 de octubre IV Feria del Queso y el Cabrero

El programa contempla un paseo a Cacho de la Salera y Cancho Mojuelo, demostración de elaboración de quesos y de cocina en directo con quesos de la tierra y frutos de temporada, degustaciones de migas, caldereta y calbotes, taller de percusión, teatro callejero, actuación de ronda, concierto de Celia Romero, ronda tradicional cabrereña y showcooking. Durante la feria estará abierto el centro de interpretación y habrá una recreación de labores de pastoreo y ordeño en el rincón de los primeros pobladores. Además, habrá venta de tapas de queso.

Jerte 26 y 27 de octubre II Otoño con aroma a vino

Habrá demostración de elaboración de vino de pitarra, taller de marionetas, cocina en directo, degustación de migas, morcilla y queso, animación musical, actividad de geocaching, calbotes, taller de fotografía, ruta senderista y teatro 'Del grito a la palabra'.

Cabezuela del Valle 2 de noviembre Caída de la hoja

La fiesta comienza a las 11.00 horas en Cabezuela del Valle con un mercado artesanal y escenificaciones, además de folklore extremeño tradicional y canciones populares al son de una tuna femenina. Luego habrá una degustación de dulces y licores de la zona en el barrio judío y la zona de la iglesia y a las 14.00 horas, una degustación en la Plaza de la casa caída y guiso de patatas en la Plaza de Extremadura, previa compra de tiques en los puntos de venta. En esta jornada también se entregará el premio al concurso de balcones y fachadas y desde las 16.00 horas habrá actuaciones en la Plaza de Extremadura: Moisés Gariba, Lady Rock y dj locales.

Tornavacas 8 y 9 de noviembre Mercado imperial de Tornavacas

Esta jornada está dedicada a conmemorar el paso histórico del emperador Carlos V por Tornavacas. El día 8 se proyectará un documental sobre su historia y al atardecer, tendrá lugar el tradicional toque de la esquila. El día 9 habrá una visita guiada a Tornavacas, cuentacuentos y taller para los más pequeños, taller 'Unidos a la historia', mercado imperial con puestos de artesanía y productos de la zona y durante toda la mañana habrá puertas abiertas en el Centro de Interpretación.

A las 12.00 horas se celebrará el desfile de recibimiento del emperador y media hora más tarde, el discurso, todo a cargo de Kamaru Teatro. Luego hará pinchos tradicionales y la gran calbotada popular, un concierto de música sacra del Coro Francisco de Sande y al atardecer, el tradicional toque de la esquila.

Piornal 15 y 16 de noviembre Toñá Piornalega

La inauguración será a las 21.00 horas del día 15, con un homenaje a los escritores del libro 'Entre la Vera y el Valle' y una actuación del grupo El Redoble.

El día 16 habrá ruta senderista, feria de la castaña, micro abierto, degustación de patatera y licores, concurso de licores y gastronomía relacionada con la castaña. Además, habrá talleres para los más pequeños a cargo de la asociación juventil de Piornal y actuaciones musicales de grupos de coros y danzas.

También habrá degustación de caldo piornalego, picadillo, ponche y huesillos, ronda por las calles del pueblo, concurso de rondeñas y jotas y un concierto de El Gato con Jotas.

Valdastillas 23 de noviembre IX Matanza tradicional 'Cuqueña'

La recreación de la matanza tradicional extremeña contará, como es habitual, con los talleres y la posterior comida. Además, habrá mercado artesanal, cortadores de jamón, ambientación teatral, castillo hinchable, concurso gastronómico y representación teatral a cargo de Kamaru Teatro.

Rebollar 23 y 24 de noviembre Entre canchos y cerezos

La ruta, con salida y llegada en Rebollar, propone un paseo por la garganta de la Puria y su entorno natural. Requiere inscripción previa antes del 16 de noviembre. Al día siguiente, habrá un espectáculo de magia y humor con Marqués Merlín. Además, el municipio rendirá honores esa semana (del 22 al 25 de noviembre) a su patrona, Santa Catalina, en sus fiestas patronales.

El Torno 30 de noviembre Boda torniega

A las 12.00 horas comenzará la recreación de la boda torniega por las calles del pueblo. Después, habrá degustación de migas y sangría en la plaza del municipio y actuación del grupo folk Albahaca.

Casas del Castañar 6 de diciembre Otoño celta

La jornada incluye la ruta 'De aguas y cabras' (previa inscripción), mercado artesano, actuación del grupo La Serrana, comida solidaria, el evento gastronómico 'Buñuelos poéticos' y concierto de flamenco-fusión del grupo 'Almasala'.

Navanconcejo 7 de diciembre Dulce Otoñada

Habrá concurso de licores y de dulces. Además, masterclass infantil a cargo de Caprichos de Maite, comida popular -caldereta de cerdo con verduras- un monólogo, chocolate solidario y música, con Ismael Dorado y dj a continuación.

Barrado 8 de diciembre Teatro de otoño

Se pondrá en escena la obra 'Por nosotras', de Julia García Verdugo; se representará el monólogo 'Mujer tenías que ser'; y habrá animación infantil musical y teatral 'Discopeque', todo en la casa de cultura.

Otras actividades

Del 10 al 17 de Noviembre: XIII Semana de la Reserva Natural Garganta de los Infiernos.

Viernes 17 y viernes 25 de octubre, y 23 de noviembre: Arte Salud Naturaleza. Ruta Arqueológica.

24 de noviembre: Ruta 'La otoñada'. Sendero PR-CC 15 Camino Real. Navaconcejo – Piornal.

Del 1 de noviembre al 9 de diciembre: XVIII Jornadas Gastronómicas Pastoriles en restaurante del Valle del Jerte.

Además, XV Concurso de pintura rápida 'Otoño Valle del Jerte', Concurso 'Manualidades Otoñada' y VIII Concurso Fotografía de Otoño.