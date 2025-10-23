Este es el programa completo del Otoño Mágico del Valle del Ambroz 2025 Desde este viernes, 24 de octubre, hasta el próximo 30 de noviembre se celebrarán más de 70 actividades en las localidades de la comarca

Cuenta atrás para el inicio de la programación del Otoño Mágico en el Valle del Ambroz. Desde este viernes, 24 de octubre, hasta el próximo 30 de noviembre se celebrarán más de 70 actividades en las localidades de la comarca, formada por Abadía, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, La Garganta, Gargantilla, Hervás y Segura de Toro.

Este es el programa completo:

Primer fin de semana Del 24 al 26 de octubre

Inauguración del XXVIII Otoño Mágico en el Valle del Ambroz

Viernes 24 de octubre, 18.00 horas, auditorio Santa Catalina de Baños de Montemayor. Pregonero: Álvaro Tejerina. Música a cargo de Sandra Jiménez Garrido e Iván Curto Mahillo.

Rally fotográfico 'Memorial Vicente Castellano'

- Concurso de fotografía por el Valle del Ambroz. Inscripción online y bases en www.visitambroz.es desde el 24 de octubre. Día de convivencia el 29 de noviembre en Gargantilla. Envío de fotos hasta el 10 de diciembre.

- Concurso de Instagram. Comparte tuvisióndelotoñoetiquetandotusfotos en Instagram con #otoñomagico25. Envio de fotos hasta el 10 de diciembre. Bases completas en www.visitambroz.es.

Taller de dibujo. Anatomía y Patrimonio (Festival Tierras en Danza)

Sábado 25 de octubre, 13.00 horas, en el Museo Pérez Comendador Leroux de Hervás. Sesión de dibujo con Esther Aragón. Modelos y bailarines en vivo que establecerán un diálogoentre la colección de pintura y escultura y la danza.Actividad gratuita.

Paisaje y paisanaje. Ruta de los Cesteros

Sábado, 25 de octubre, con salida a las 10.00 horas desde el Edificio Bulevar de Baños de Montemayor. Ruta guiada para descubrir, de la mano de José Antonio Sánchez, los lugares de plantaciónde castañosdestinados a la artesaníade la cestería. Dificultadmuy alta, 8 km. Plazas limitadas. Necesaria inscripción previa desde el 20 de octubre.

Otoño bienestar

Sábado 25 de octubre, desde las 9.00 horas en Baños de Montemayor. Incluye actividades de bienestar (baño de bosque, hatha yoga, kundalini yoga, meditación en movimiento y asanas, plantación de árbol, acroyoga y baño de gong), visitas guiadas, degustación de plato típico, bailes latinos, taller de bachata, taller de merengue y concierto de Marabú salsa.

Observación astronómica

Sábado, 25 de octubre, 19.30 horas. Punto de encuentro: cruce carretera Abadía a Lagunilla. Charla astronómica y observación con telescopios. Plazas limitadas. Necesaria inscripción previa desde el 20 de octubre.

Conciertos de Pedrá y Black Moss

Sábado 25 de octubre, 21.00 horas, en La Nave de La Garganta.

La vía verde en bicicleta

Domingo 26 de octubre. Salida: 'La Rambla' de Aldeanueva de Camino. Descenso en bicicleta de la Vía Verde – Camino Natural de La Plata. Necesaria inscripción previa desde el 20 de octubre.

Paisaje y paisanaje. Los chascarrillos de Marce 'Forillo'

Domingo 26 de octubre, salida a las 10.00 horas desde la Plaza del 'Mercao' de Aldeanueva del Camino. Ruta de dificultad baja, 7 km. Plazas limitadas. Necesaria inscripción previa desde el 20 de octubre.

Día mágico infantil en Aldeanueva del Camino

Domingo 26 de octubre, en la Plaza del 'Mercao', Parque y alrededores. Incluye dinamización del mago Javi Carrón, tren turístico e hinchables, rocódromo y tirolina, laser tag, talleres de maquillaje y de danza urbana, herbario de arte, camión de héroes, desfile y fin de fiesta con Chloe de la Rosa.

Segundo fin de semana Del 31 de octubre al 2 de noviembre

Teatro 'De amor y otros demonios', de Concha Guerrero

Viernes 31 de octubre, 20.30 horas en el salón multiusos Marce 'Forillo' de Aldeanueva del Camino. Dirigida por Pilar Alonso Duarte y representada por Teatro al Fresco.

Paisaje y paisanaje. Trashumando al mirador experiencial de La Garganta

Sábado 1 de noviembre. Salida: 9,30 horas desde La Plaza de La Garganta. Ruta de dificultad media, 7km. Plazas limitadas.Necesaria inscripción previa desde el 27 de octubre.

XVI Fiesta de la trashumancia, en La Garganta

Sábado 1 de noviembre, en La Plaza. Incluye espectáculos El Torico, muestra de elaboración de quesos y degustación de plato típico y concierto de Los Niños de los Ojos Rojos.

XVI Noche de ensueño

Sábado 1 de noviembre, 19.00 horas. Pabellón Multiusos de Gargantilla. Actuación del mago Jandro. Plazas limitadas. Necesaria inscripción previa desde el 14 de octubre.

Paisaje y paisanaje. Ruta Abadía al completo.

Domingo 2 de noviembre. Salida: a las 10.00 horas desde el merendero de la piscina natural. Dificultad baja, 8km. Plazas limitadas. Necesaria inscripción previa desde el 27 de octubre.

Jornada micológica en Hervás y Abadía.

Domingo 2 de noviembre. Salida: 9,30 horas desde el Paseo de los Castaños. Incluye recogida de setas con el micólogo José Ignacio Sánchez Morales, showcooking y exposición de setas. Plazas limitadas. Necesaria inscripción previa desde el 27 de octubre.

Día de 'La gran calbotá' en Abadía

Domingo 2 denoviembre en la zoona de la piscina natural. Incluye 'La vida es un juego', jornada de convivencia con juegos tradicionales, degustación de calbotes, dinámicas de juegos populares, giro mágico 360º, mago Bienve Andrés, conciertos de Manantial Folk y La Pólvora de la calle.

Tercer fin de semana Del 7 al 9 de noviembre

Jornada 'Encuentro en el camino'

Viernes 7 de noviembre a las 19.00 horas en el salón multiusos Marce 'Forillo' de Aldeanueva del Camino. Charla a cargode Juan Rebollo y presentación de libro.

Jornada VIBE UP: Aprende a cuidarte

Viernes 7 de noviembre de 16.00 a 21.30 horas en la casa de cultura de Hervás. Jornada dedicada a la salud integral en la juventud en la que se realizarán talleres sobre nutrición, deporte, cocina, salud mental y relajación. Necesaria inscripción previa a través de la web juventudextremadura.juntaex.es.

Paisaje y paisanaje. Ruta de las Chorreras de Segura de Toro

Sábado 8 de noviembre. Salida a las 9.30 horas desde la plaza de Segura de Toro. Ruta senderista guiada por Florencio Blanco. Dificultad alta (necesarios bastones), 9km. No apta para niñ@s. Plazas limitadas. Necesaria inscripción previa desde el 3 de noviembre.

Dibujantes urbanos. Urban Sketchers

Sábado 8 de noviembre a las 11.30 horas en la plaza de Segura del Toro. Dibuja el Otoño en el Ambroz, sus pueblos, sus calles, su gente…

Música: Mayalde

Sábado 8 de noviembre, 14.00 horas en la plaza de Segura del Toro. Música con sabor ancestral.

Música: Al-Konetara Folk

Sábado 8 de noviembre, 18.00 horas en el auditorio Santa Catalina de Baños de Montemayor. Folk tradicional, recopilación de canciones populares extremeñas con pinceladas andaluzas e iberoamericanas.

Música: Diván Du Don

Sábado 8 de noviembre, 22.00 horas en el salón multisuos Marce 'Forillo' de Aldeanueva del Camino. Extremeños y andaluces combinan rumba mestiza fusionando flamenco, folk, pop y rock. Necesaria inscripción previa desde el 14 de octubre.

XV carrera por montaña. Subida a Los Campanarios

Domingo 9 de noviembre en la plaza de Los Morales de Casas del Monte. Prueba larga (17,3km) y corta (13,3km). Plazas limitadas. Información e inscripciones en visitambroz.com y en carreraambroz.blogspot. com.es

Anímate en el Ambroz

Domingo 9 de noviembre, de 15.00 a 19.00 horas en la Plaza de los Morales de Casas del Monte. Pasacalles musical con Birras Band.

Taller de pintura. Cuerpo en Movimiento. (Festival Tierras en Danza)

Domingo 9 de noviembre a las 17.00 horas en el Hotel 4* Valle del Ambroz de Hervás. Con Esther Aragón. Técnica libre con bailarines en vivo. Actividad gratuita.

Cuarto fin de semana Del 14 al 16 de noviembre

Presentación de novela: Wendy, de Eugenio Fuentes

Viernes 14 de noviembre, a las 19.30 horas en el hotel 4* Valle del Ambroz de Hervás. Presentado por Marciano Martín Manuel.

Exposición de fotografía: 'Botánica insólita'

Desde el 14 de noviembre en el bar Tejero de Hervás. Curiosidades del mundo vegetal. Autor: César del Arco.

Día del Ambroz, en Hervás

Sábado 15 de noviembre, desde las 12.00 horas. Incluye mercado de artesanía, degustación gastronómica y muestra de corte de jamón, desfile de la aventura mágica de 'Don Otoño' y concierto de Shara Pablos.

XXIII Marcha BTT Caminos del Ambroz. Circuito Extremeño de Rutas Cicloturistas

Domingo 16 de noviembre. Salida 8.30 horas en el pabellón polideportivo de Hervás. Dificultad media. Plazas limitadas. Información e inscripciones en www.visitambroz.com o en https://colmerbicicletas.com/xxiii-marcha-btt-rutacaminos-del-ambroz.

XXIV Paseo de vehículos antiguos por el Norte de Extremadura

Domingo 16 de noviembre. Concentración en Aldeanueva del Camino (Plaza del 'Mercao') 9:15 - 10:00 h. Horas de paso: Gargantilla10:15-10:30h.,Segura de Toro 10:45-11:00h.,Casas del Monte 11:10-11:20 h., Abadía 12:00-12:15h.,Baños de Montemayor 12:40-12:55h.,La Garganta 13:20- 13:25h.,llegada a Hervás sobre las 13:45h.,zona del paseo de Castaños del Parque.

Paisaje y paisanaje. Ruta de las antigüedades

Domingo 16 de noviembre. Salida a las 9.30 horas del paseo de Castaños del Parque de Hervás. Dificultad media, 13Km. Plazas limitadas. Necesaria inscripción previa desde el 10 de noviembre.

Mercado de artesanía

Domingo 16 de noviembre, de 12.00 a 15.00 horas en la calle Peatonal y Plaza de la Corredera de Hervás.

Risas mágicas. Monólogos humorísticos. Coria Castillo y Sergio Encinas

Domingo 16 de noviembre a las 19.00 horas en el cine teatro Juventud de Hervás. Actividad para mayores de 14 años.Plazas limitadas. Necesaria inscripción previa desde el 27 de octubre.

Quinto fin de semana 19, 22 y 23 de noviembre

Jornada medioambiental: Y después del incendio, ¿qué?

Miércoles 19 de noviembre a las 17.00 horas en el cine teatro Juventud de Hervás. Charla con Paco Castañares y Fernando Pulido.

Actividad de orientación: II Rogaine Otoño Mágico

Sábado 22 de noviembre, 18.00 horas en Baños deMontemayor. Liga Española. Trofeo Extremadura. Información e inscripciones previas en extremaduraraid.com. Desde el 1 de noviembre.

Paisaje y paisanaje. Ruta al Castañar de los Collaos

Sábado 22 de noviembre. Salida a las 10.00 horas desde la cooperativa San Marcos de Casas del Monte. Dificultad media, 9 km. Plazas limitadas. Necesaria inscripción previa desde el 17 de noviembre.

Actividad medioambiental: Recogida de 'cenipote'

Sábado 22 de noviembre. Salida a las 10.00 desde la cooperativa San Marcos de Casas del Monte. Necesaria inscripción previa desde el 17 de noviembre.

Otoño natural en familia, en Casas del Monte

Sábado 22 de noviembre en la plaza de los Morales, desde las 12.00 horas. Incluye 'Apaga el fuego', 'Aventura solar: rumbo al gran eclipse', ruta tapa del otoño, actuación de la maga Dania Díaz.

Festival de otoño, en Hervás

Sábado 22 de noviembre, a partir de las 15.30 horas en la plaza de la Corredera. Habrá conciertos de Cecilia Zango, Los inhumanos y Cherry Coke dj. Además, pintacaras infantil.

XXVI marcha senderista 'Bosques del Ambroz'

Domingo 23 de noviembre. Salida a laas 8.30 horas desde la Garganta. Posibilidad de ruta corta Hervás-Segura del Toro. Plazas limitadas. Necesaria inscripción previa desde el 14 de octubre.

Mercado de productos locales

Domingo 23 de noviembre desde las 12.00 horas en la Plaza de Segura del Toro.

Música: Santos Music

Domingo 23 de noviembre de 13.30 a 16.30 horas en la plaza de Segura de Toro.

Último fin de semana 29 y 30 de noviembre

Actividad de orientación: II Rogaine Otoño Mágico

Sábado 29 de noviembre, en Hervás. Información e inscripciones previas desde el 1 de noviembre enwww.fexo.org.

Paisaje y paisanaje, en Castañar del Duque

Sábado 29 de noviembre. Salida a las 10.00 horas desde la casa de cultura de Gargantilla. Ruta de dificultad media, 9 km. Plazas limitadas. Necesaria inscripción previa desde el 24 de noviembre.

Otoño solidario, en Gargantilla.

Sábado 29 de noviembre en el Pabellón Multiusos, desde las 13.00 horas. Incluye espacio solidario, degustación de paella, batucada con Blocco Aviva, proyección de fotos ganadoras del Rally Fotográfico y presentación del vídeo sobre la Memoria Viva del Valle del Ambroz.

Concurso de repostería 'Para chuparse los dedos'

Sábado 29 de noviembre a las 17.00 horas en el salón multisuos Marce 'Forillo' de Aldeanueva del Camino.

¡A bailar swing!

Sábado 29 de noviembre a las 18.00 horas en el salón multiusos Marce 'Forillo' de Aldeanueva del Camino. Taller con Tamy&Guille.

Teatro: 'La despedida', de Montajes en el Abismo

Sábado 29 de noviembre a las 19.00 horas en la casa de cultura de Abadía.

Música: Pancho Varona y Manolo Rodríguez (Viceversa)

Domingo 30 de noviembre a las 18.30 horas en el cine teatro Juventud de Hervás. Plazas limitadas. Necesaria inscripción previa desde el 14 de octubre.

