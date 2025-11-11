La plaza de toros de Zarza acogerá el acto de presentación de la Escuela Taurina Extremeña

J. R. N. Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El sábado 15 de noviembre a las 12.00 horas en la plaza de toros de la localidad cacereña de Zarza la Mayor, se celebrara el acto de presentación pública de la Escuela Taurina Extremeña. En el mismo, quieren contar con la presencia del máximo número de socios del Ateneo Taurino, ya que al final, esto es un proyecto del que todos forman parte. En el acto esbozarán las líneas maestras de cara a la próxima temporada tanto de la escuela como de su certamen, la 'Oportunidad Taurina de la Provincia de Cáceres', que este año se quedó congelado hasta que los trámites de la escuela han sido una realidad. A continuación se servirá un vino de honor con caldos de esta tierra. Desde el Ateneo Taurino, piden «disculpas por el año en blanco y les animamos a que asistáis al acto, para coger con fuerza la próxima temporada».