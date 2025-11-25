Pase del documental 'El jugo de las bolas'
R.H.
Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00
El municipio ha acogido la presentación del documental 'El juego de las bolas', impulsado y financiado por la Diputación, que pretende difundir una práctica ... lúdica ancestral, considerada uno de los principales patrimonios culturales inmateriales de la comarca y un referente único en el panorama europeo.
