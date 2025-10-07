El Parador de Jarandilla reabre el jueves tras diez meses de obras de modernización

R. H. Martes, 7 de octubre 2025, 13:58 Comenta Compartir

Tras diez meses cerrado, el Parador de Jarandilla de la Vera abrirá de nuevo sus puertas a los turistas este jueves 9 de octubre. El que fue refugio de Carlos V antes de su retiro definitivo en el Monasterio de Yuste ha sido renovado con una inversión de seis millones de euros -dos aportados por Paradores y cuatro por Turespaña a través de fondos europeos-.

«La espera ha merecido la pena. Hoy vemos el resultado de las actuaciones llevadas a cabo« en un castillo-palacio del norte extremeño que data del siglo XVI. Las obras han permitido modernizar el edificio, hacerlo más sostenible y accesible, »lo que mejorará la experiencia de nuestros clientes», ha destacado Raquel Sánchez, presidenta de Paradores, que ha visitado el edificio histórico, acompañada por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el alcalde de la localidad, Fermín Encabo.

Paradores ha acometido la reforma integral de la sala de calderas, que permitirá eliminar el uso del gasóleo reemplazándolo por otra fuente de energía más eficiente, limpia y sostenible. «Esta actuación reducirá en un 49% el consumo energético en climatización, lo que supondrá un ahorro superior a los 30.000 euros al año» en el antiguo castillo-palacio de los Condes de Oropesa.

Ampliar Autoridades y responsables de Paradores, en el patio de armas. HOY

Duchas en lugar de bañeras

Por otro lado, la «zona noble» del Parador contará con 14 habitaciones más amplias. Se están reacondicionando los baños, sustituyendo las bañeras por platos de ducha para mejorar la accesibilidad. Una reforma que concluirá en diciembre y que no afectará a la operativa del Parador. En cuanto a las instalaciones interiores, también se ha llevado a cabo una reforma en la cocina dotándola de una nueva climatización, al igual que la zona de lavandería, con el fin de mejorar estos espacios de trabajo y el confort de las personas trabajadoras.

Ampliar La actuación ha permitido ampliar las habitaciones. HOY

La decoración también está siendo renovada para ofrecer al visitante una imagen más actual y moderna sin olvidar la esencia histórica del edificio. A esto se une un proyecto artístico que incorpora tres obras de arte contemporáneo a su colección: Lin Calle, con una pieza que destaca el paisaje del Valle del Jerte; Sonia Navarro, cuya obra Esparto rinde homenaje al trabajo textil tradicional y al papel fundamental de las mujeres en esta labor, y Nacho Zubelzu, con una obra que visibiliza el mundo rural y la trashumancia, elementos profundamente arraigados en la cultura y tradiciones de Extremadura. «Esto es una muestra más de que en Paradores no solo reformamos y modernizamos nuestros edificios, sino que también los cuidamos por dentro, llenándolos de arte e historia», ha explicado la presidenta durante la visita.

Actuación en el Patio de Armas

El Parador de Jarandilla está catalogado como Bien de Interés Cultural y muchas de las actuaciones se están llevando a cabo en parte histórica. Turespaña ha invertido más de euros provenientes de los Fondos europeos Next Generation que han permitido acometer la restauración integral del emblemático Patio de Armas, dotándolo de un nuevo sistema de evacuación de agua, limpieza y restauración de las fachadas y la reestructuración del pavimento.

Muralla perimetral

También se ha rehabilitado la torre noroeste, implementando las medidas de seguridad necesarias para habilitar el acceso público, una intervención que también incluye la limpieza general de las fachadas. Además, se ha puesto en valor el castillo con la recuperación del acceso histórico a partir de la rehabilitación del foso original y conservación de la muralla perimetral que permite el acceso público. A todo esto, hay que sumar la certificación Starlight y la iluminación monumental de todo el edificio, que incluye torres, fachadas históricas, barbacana, foso, patio de armas, balconada y caminos peatonales de los jardines de acceso, etc.

Ampliar Nueva decoración del Parador de Jarandilla. HOY

Dentro de este presupuesto se incluye también la redacción de un Plan Director de Conservación que permitirá conocer mejor las necesidades del edificio.

Turismo de interior

En el conjunto de la región, los Paradores extremeños recibirán una inversión de más de 22 millones de euros para su renovación y puesta en valor de su patrimonio. De enero a agosto, estos hoteles «han rozado el 80% de ocupación, lo que ha supuesto un incremento del 3% respecto al 2024, con más de 57.000 clientes alojados y más de 72.000 cubiertos servidos en sus restaurantes en lo que va de año».

«Calidad y excelencia»

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura ha destacado la labor de Paradores como «motor turístico de la región». Por un lado, José Luis Quintana ha puesto en valor que Paradores permita atraer a Extremadura un perfil de turismo que apuesta por la calidad y la excelencia. Por otro, ha subrayado la importancia de las inversiones públicas para la rehabilitación de espacios como el Parador de Jarandilla, que ha recibido 6 millones de euros para llevar a cabo su renovación integral.

