Organizan un taller para prevenir y luchar contra violencias sexuales

Eloy García Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El restaurante La Cabra Mocha de Losar de la Vera acogerá mañana un taller de «empoderamiento corporal» sobre autodefensa feminista. Se trata, explican, de un espacio para aprender técnicas básicas en cuidado personal y empoderamiento corporal «con el fin de dotar de recursos y herramientas en lucha y prevención de las violencias sexuales».

Así se informa desde el Ayuntamiento losareño, animando a las vecinas a participar en esta actividad gratuita, de plazas limitadas, que se desarrollará de cuatro a siete de la tarde.

Estará impartido por la policía local e instructora de defensa personal femenina Lidia Sara Fonseca, financiado por el Ministerio de Igualdad y ejecutado por la organización social Paz y Desarrollo, en colaboración de Federación Extremeña de Kickboxing

Las personas interesadas pueden recibir más información e inscribirse en el enlace https://docs.google.com/.../18.../edit

También a través del código QR de los carteles anunciadores y por WhatsApp, en el 644 427 829.