HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen tomada del accidente. J.R.N.G

Una mujer herida tras ser atropellada en Coria

La víctima de 60 años ha sido trasladada al centro hospitalario en estado «menos grave»

Alba Alcázar Crespo y Juan Ramón Negro Galán

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:08

Una mujer de 60 años ha resultado herida en la mañana de este jueves en un accidente de tráfico urbano ocurrido en la avenida Virgen de Argeme, en la ciudad de Coria.

Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, el suceso ha tenido lugar en torno a las 07.47 horas, a la altura del número 27 de la citada avenida, tras recibirse una llamada que alertaba de un atropello.

Como consecuencia del accidente, la mujer afectada ha sufrido politraumatismos y ha sido trasladada en estado menos grave al Hospital Ciudad de Coria, situado a pocos metros del lugar del suceso.

Hasta la zona se han desplazado una ambulancia medicalizada de emergencias del Servicio Extremeño de Salud

Igualmente, una patrulla de la Policía Local, se ha trasladado hacia el lugar del accidente para controlar la situación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada
  2. 2 La evolución de las llamas y los trabajos para detenerlas es clave durante la noche
  3. 3 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  4. 4 Una redada se salda con detenidos e incautación de drogas en las Moreras
  5. 5 Restablecida la circulación en la autovía A-5 tras el corte provisional por un incendio en Escurial
  6. 6 Estopa se arranca a cantar y protagoniza un divertido momento en su pueblo de Badajoz durante las fiestas
  7. 7 Los restos del huracán Erin traerán lluvia a Extremadura este fin de semana
  8. 8 El alcalde de Jaraíz de la Vera pide perdón por lanzar fuegos artificiales
  9. 9

    Buena evolución del incendio de Jarilla, que podría quedar estabilizado este jueves
  10. 10 «La pequeña Atenas de Extremadura»: así es este histórico pueblo de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una mujer herida tras ser atropellada en Coria

Una mujer herida tras ser atropellada en Coria