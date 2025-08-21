Una mujer herida tras ser atropellada en Coria La víctima de 60 años ha sido trasladada al centro hospitalario en estado «menos grave»

Una mujer de 60 años ha resultado herida en la mañana de este jueves en un accidente de tráfico urbano ocurrido en la avenida Virgen de Argeme, en la ciudad de Coria.

Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, el suceso ha tenido lugar en torno a las 07.47 horas, a la altura del número 27 de la citada avenida, tras recibirse una llamada que alertaba de un atropello.

Como consecuencia del accidente, la mujer afectada ha sufrido politraumatismos y ha sido trasladada en estado menos grave al Hospital Ciudad de Coria, situado a pocos metros del lugar del suceso.

Hasta la zona se han desplazado una ambulancia medicalizada de emergencias del Servicio Extremeño de Salud

Igualmente, una patrulla de la Policía Local, se ha trasladado hacia el lugar del accidente para controlar la situación.

