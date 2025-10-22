HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ARROYO DE LA LUZ

La muestra 'Alma Rural' se presentará el viernes

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Comenta

J. R. N. Arroyo acogerá, el próximo viernes, la presentación de 'Rural Fashion-Tech' y la colección 'Alma Rural', donde se podrá descubrir cómo la tradición y la tecnología se fusionan en el evento que está revolucionando la moda rural. El evento tendrá lugar a las 19.00 horas en el cine-teatro arroyano. 'Alma rural' se trata de un proyecto pionero que transforma la artesanía textil extremeña en alta costura. Bajo la dirección de la diseñadora Victoria Casco García, experta en moda con experiencia en marcas como Massimo Dutti, y con el trabajo de las mujeres artesanas de la Asociación Cultural de Bolillos y la Asociación de Bordados y Labores Artesanales, que han sido clave en la confección.

