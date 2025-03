Un hombre de 79 años muere tras impactar con su turismo contra una pared en Casar de Cáceres

REDACCIÓN HOY CASAR DE CÁCERES Viernes, 12 de mayo 2023, 13:42 | Actualizado 13:50h. Comenta Compartir

Un vecino de Casar de Cáceres ha perdido la vida este viernes tras chocar con su turismo con una pared, en concreto, el vehículo ha impactado en la puerta de la multitienda 'Aire andaluz', ubicada en la esquina de la Ronda de La Charca y Paseo de Pescadores del Casar de Cáceres. En un primer momento, el hombre ha sido trasladado al hospital San Pedro de Alcántara.

El suceso ha tenido lugar sobre las 9.25 horas. Una mujer, amiga de las propietarias de la tienda, se encontraba en ese momento accediendo al interior del establecimiento. «Hoy la tienda no se abría por motivos personales, he venido a abrirle a un proveedor como favor a estas amigas y he tardado más en abrir porque tienen cerradura de seguridad, y justo cuando he puesto el pie en el interior de la tienda he sentido el impacto del coche contra la puerta, por un segundo no me coge», ha precisado. Ella misma, con ayuda de una vecina, han sacado al varón septuagenario del turismo. «En ese momento estaba consciente, hablaba pero poco, hemos llamado inmediatamente al 112 pero al rato se ha desmayado», ha dicho la mujer.

El conductor ha tenido que ser atendido por los equipos sanitarios, y tras estabilizarlo en el lugar del accidente durante algo más de una hora, ha sido trasladado al hospital, pero finalmente ha muerto.

Varias patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local se han personado en el lugar. Según han indicado, «se desconocen las causas de la pérdida del control del turismo, ya que el conductor no ha frenado previamente impactando directamente contra la fachada».