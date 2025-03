Muere a los 105 años Juana Asoroy Curiel, una de las extremeñas más longevas

Rubén Bonilla Badajoz Sábado, 12 de agosto 2023, 17:55 Comenta Compartir

Llegar a los 100 años es algo que cada vez se da más, pero son pocos los que alcanzan el centenar de años. Más complicado aún es soplar 105 velas. Esta es la edad a la que ha fallecido Juana Asoroy Curiel, nacida en la localidad cacereña de Robledollano el día 8 de marzo de 1918. Esta cacereña ha muerto el día 11 de agosto de 2023 en Miravalles (Vizcaya) a la edad de 105 años y 156 días.

En un audio enviado a Daniel Germán, el montijano que posee una base de datos de extremeños que alcanzan el centenar de años, contaba que vivió en Robledollano hasta los ocho años y entonces se trasladó con su familia a Higuera de Albalat, «donde pasé mis mejores años», rememoraba Asoroy.

«Cuando me casé con 23 años me trasladé a Holguera y en el año 73 me vine al País Vasco», continuaba narrando la extremeña Germán para 'Extremeños centenarios', su página de Facebook.

Juana Asoroy que tenía mal la vista y el oído, pero la cabeza la tenía bien. Tenía tres hijos, dos hijas y un hijo, y nueve nietos y bisnietos.