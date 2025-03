El Ministerio Público eleva a 25 años la petición de pena por el crimen de Logrosán

La Fiscalía ha modificado su calificación de los hechos en el juicio por jurado popular contra una madre y su hijo por presuntamente matar a navajazos a un joven en Logrosán ... (Cáceres) a principios de noviembre de 2019.

Como publicó HOY en febrero, en un principio el Ministerio Público pedía 22 años, pero ahora ha aumentado su petición de pena hasta los 25 años para cada uno dos los dos acusados por un delito de asesinato con alevosía, penado en el artículo 139 del Código Penal.

Como estaba previsto, la vista comenzará en la Audiencia Provincial de Cáceres el próximo 15 de mayo.

Además, el fiscal solicita una indemnización a los padres del fallecido de 120.000 euros para cada uno, así como otros 50.000 euros para la hermana de la víctima.

En su escrito, el fiscal sostiene que los acusados «se pusieron de acuerdo para acabar con la vida» de la víctima, un joven de 32 años, con el que mantenían una «relación de enemistad». El ministerio público considera que el desencadenante del asesinato fue que en la madrugada del 2 de noviembre de 2019, el acusado recibió una llamada que acusaba a la víctima de haber contado a la Guardia Civil que «en su local se vendían drogas».

Tras la llamada, el imputado se lo contó a su madre y ambos decidieron ir a buscarlo a la calle donde lo encontraron cerca del bar con las «facultades volitivas e intelectivas disminuidas» debido al consumo de alcohol y drogas.

Aprovechando esta situación, «el joven acusado sacó una navaja que llevaba mientras su madre sujetaba al ya fallecido y le asestó dos puñaladas, una en el tórax y otra en el hombro», que le provocaron la muerte.

Según las calificaciones del ministerio fiscal, la mujer «no sólo no interfirió u obstaculizó la producción de la muerte, sino que fue ella, precisamente, la promotora de ese encuentro al haber incitado a su hijo a llevarlo a cabo, además de sujetar al fallecido para culminar con certeza el crimen, asegurando su muerte».

Tras el presunto asesinato, el joven hizo desaparecer el arma blanca que nunca se encontró y se marchó de Logrosán para refugiarse en casa de unos tíos a los que confesó: «Me he arruinado la vida, se me ha ido de las manos... yo he cogido una navaja y me he cegado».